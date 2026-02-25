Сийярто: Венгрия не откажется от выгодных поставок энергоносителей из РФ
Будапешт готов импортировать энергию из разных источников, но не собирается прекращать выгодное сотрудничество с Россией в этой сфере. С таким заявлением в эфире телеканала M1 выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Диверсификация в сложившейся ситуации является важным элементом стабильной экономики. Однако она подразумевает наличие как можно большего количества источников и транспортных маршрутов, а не их сокращение, отметил дипломат. Сийярто добавил, что Венгрия не намерена отказываться от дешевых и стабильных поставок в пользу дорогих и ненадежных альтернатив.
Ранее известно, что Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ из-за остановки транзита энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что закупка российской нефти является гарантией национальной и энергетической безопасности страны.
