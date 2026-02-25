Сийярто: Венгрия не откажется от выгодных поставок энергоносителей из РФ

25 февраля 2026, 01:21

Фото: iStock/Smederevac

Будапешт готов импортировать энергию из разных источников, но не собирается прекращать выгодное сотрудничество с Россией в этой сфере. С таким заявлением в эфире телеканала M1 выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.