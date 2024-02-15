США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо посетить форум в Москве

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США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо посетить форум «За свободу наций!» в Москве, запланированный на 15–17 февраля. При этом Бермехо заявил, что всё равно примет участие в форуме виртуально.
По информации ТАСС, перуанского конгрессмена не допустили на посадку в Мехико из-за пролёта самолёта над территорией Соединённых Штатов.
Он отметил, что сложившаяся ситуация явно демонстрирует отношение Вашингтона к правам человека и свободе передвижения. Гильермо Бермехо подчеркнул, что в заявлениях миграционной службы США также видит неуважение к мексиканским властям.
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«Когда мы делали пересадку в Мехико, компания Turkish Airlines проинформировала нас о получении предупреждения со стороны миграционной службы США. Хотя мы сообщили, что я как парламентарий обладаю дипломатическим паспортом, нам было отказано в допуске на борт», — цитирует агентство слова Бермехо.
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Диана Аванесян