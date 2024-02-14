В Конгрессе заявили об угрозе национальной безопасности США

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Американский лидер Джозеф Байден должен рассекретить информацию об угрозе национальной безопасности США, с таким заявлением выступил глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер на своей странице в социальной сети X.
«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования», — прокомментировал ситуацию Тернер.
По его словам, он уже оповестил об этой угрозе всех своих коллег.
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