В России стартует акция «Вселенная атомных городов»

Фото: пресс-служба Минкультуры России
Всероссийская акция «Вселенная атомных городов», освящённая 80-летию атомной промышленности в России, пройдёт с 15 по 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Отмечается, что акция направлена на популяризацию достижений российской атомной отрасли среди подрастающего поколения, укрепление патриотизма и создание положительного восприятия атомной науки и технологий через творчество.
Акция проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при содействии программы «Территория культуры Росатома».
Для участия в акции необходимо подготовить работу по одной или нескольким предложенным номинациям. В номинации «Поэзия и проза атомных городов» школьникам необходимо написать стихотворение или рассказ, которые посвящены тематике атомной промышленности в России. В номинации «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов» необходимо подготовить видеоролик об истории атомных городов.
В номинации «Театр Росатом» потенциальные участники должны придумать мини-сценку и записать её на видео, а в номинации «Юбилейный плакат «Росатом» – нарисовать плакат в любой технике, посвящённый теме атомной промышленности.
В результате, комиссия отберёт 100 лучших работ-победителей, которые опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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Акция проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при содействии программы «Территория культуры Росатома».
«Проект «Культура для школьников» помогает глубже познакомиться с культурным и историческим наследием России, современной наукой, технологиями, а также даёт возможность раскрыть свои таланты. С каждым годом мероприятия проекта объединяют всё больше участников. Акция, которая начнется в середине апреля, посвящена атомной промышленности России – одной из самых исторически значимых отраслей, которая дала нашей стране множество выдающихся учёных, конструкторов, инженеров. Знакомство с её историей и современностью позволяет не только повысить базовую эрудицию, но и испытать чувство гордости за отечественную науку и промышленность. Уверена, что акция найдёт живой отклик у ребят», – отметила статс-секретарь – замминистра культуры России Жанна Алексеева.Школьники из всех регионов России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить себя в нескольких направления, в том числе в литературном, театральном, кинематографическом и художественном.
Для участия в акции необходимо подготовить работу по одной или нескольким предложенным номинациям. В номинации «Поэзия и проза атомных городов» школьникам необходимо написать стихотворение или рассказ, которые посвящены тематике атомной промышленности в России. В номинации «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов» необходимо подготовить видеоролик об истории атомных городов.
В номинации «Театр Росатом» потенциальные участники должны придумать мини-сценку и записать её на видео, а в номинации «Юбилейный плакат «Росатом» – нарисовать плакат в любой технике, посвящённый теме атомной промышленности.
В результате, комиссия отберёт 100 лучших работ-победителей, которые опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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Анастасия Чинкова