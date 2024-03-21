США не смогли установить лазерное оружие на самолёт

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В Командовании специальных операций ВВС США сообщили, что прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser больше не будут тестировать на AC-130J по причине некорректной работы самолета при установке лазерного оружия. Об этом пишет The War Zone.
Ранее сообщалось об успешных испытаниях лазерной системы в Великобритании. Там на разработку лазерной технологии ушли десятилетия и сейчас она готова к использованию. Попытка США создать аналогичное оружие пока провалилась. Установка лазерных пушек на самолет AC-130J Ghostrider дала отрицательный результат.
Технологии быстро развиваются, лазерные установки уже не кажутся чем-то фантастическим. Британские специалисты смогли объединить лучи света в один энергетический поток, повысив мощность лазеров примерно втрое. Это позволило создавать компактные установки, которые можно монтировать на корабли, самолеты и почую технику.
В марте в Великобритании протестировали систему Dragonfire на ракетном полигоне на Гебридских островах. Это оружие способно поражать «любую видимую цель». Министр обороны Великобритании заявил: это «коренным образом изменит боевое пространство».
Перед массовым применением лазерного оружия и установки его на военную технику странам предстоит преодолеть множество препятствий и технических проблем, провести испытания, пройти отрицательный опыт и преодолеть его.
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Технологии быстро развиваются, лазерные установки уже не кажутся чем-то фантастическим. Британские специалисты смогли объединить лучи света в один энергетический поток, повысив мощность лазеров примерно втрое. Это позволило создавать компактные установки, которые можно монтировать на корабли, самолеты и почую технику.
Перед массовым применением лазерного оружия и установки его на военную технику странам предстоит преодолеть множество препятствий и технических проблем, провести испытания, пройти отрицательный опыт и преодолеть его.
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Мария Федоровцева