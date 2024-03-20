СК РФ расследует обстрелы ВСУ Белгородской и Херсонской областей, ЛНР И ДНР

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России займётся расследованием фактов обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В результате обстрелов населённый пунктов Белгородской области украинскими войсками, погибли пять мирных жителей, ещё девять человек пострадали.
Последствиями обстрела ВСУ центра Лисичанска в ЛНР стали гибель одного мужчины и повреждение трёх этажей многоквартирного дома.
Один мирный житель был убит в результате обстрела ВСУ в Каховском районе Херсонской области.
При обстреле противником Петровского района ДНР ранены женщина 1936 года рождения. Двое шахтёров получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию шахты им. А.А. Скочинского в Кировском районе Донецка. Также двое мирных граждан пострадали в Горловке, а ещё четверо сотрудников МЧС РОсии и один местный житель получили ранения при сбросе боеприпасов на город.
В Следственном комитете подчеркнули, что все обстоятельства совершённых преступлений будут установлены.
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Последствиями обстрела ВСУ центра Лисичанска в ЛНР стали гибель одного мужчины и повреждение трёх этажей многоквартирного дома.
При обстреле противником Петровского района ДНР ранены женщина 1936 года рождения. Двое шахтёров получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию шахты им. А.А. Скочинского в Кировском районе Донецка. Также двое мирных граждан пострадали в Горловке, а ещё четверо сотрудников МЧС РОсии и один местный житель получили ранения при сбросе боеприпасов на город.
В Следственном комитете подчеркнули, что все обстоятельства совершённых преступлений будут установлены.
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Анастасия Чинкова