США не сообщили о решении одобрить удары ВСУ вглубь России

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Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал объявлять решение о том, будет ли разрешено Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории. Об этом говорится в итоговом заявлении.
Отмечается, что в заявлении не содержится информации о решениях Вашингтона и Лондона относительно использования ВСУ западных ракет для нанесения ударов по российской территории. Байден и Стармер лишь подтвердили неизменную поддержку Киева.
Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что идея Запада позволить Украине наносить удары вглубь территории России является опасной и безрассудной.
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Александр Климов