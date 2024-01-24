США не знают, на что пошли выделенные Украине деньги

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США не знают, на что были потрачены выделенные Украине средства. Об этом сообщил американский сенатор Джей Ди Вэнс.
Он подчеркнул, что американские политики понятия не имеют, куда пошла большая часть выделенных денег. К тому же, коррупция на Украине вышла из-под контроля. Всё это в очередной раз подтверждает необходимость прекращения финансирования Киева.
Этими словами сенатор прокомментировал материал Fox News, в котором приводится его обращение к коллегам-республиканцам о скандале с недостаточным надзором за помощью Украине.
Тогда Вэнс говорил о том, что Пентагон не смог вести точный и своевременный учёт поставок вооружения.
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Этими словами сенатор прокомментировал материал Fox News, в котором приводится его обращение к коллегам-республиканцам о скандале с недостаточным надзором за помощью Украине.
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Анастасия Чинкова