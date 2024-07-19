США обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в Германии

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Соединенные Штаты обеспокоены будущим ответом РФ на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.
Ответные меры Москвы на эти действия могут включать в себя размещение подобных российских систем с ядерным оснащением.
Он отметил, что США будут пристальное наблюдать за действиями РФ в этом направлении.
На прошлой неделе Пентагон сообщил, что с 2026 года Штаты начнут развертывать в Германии дальнобойные ударные системы в Европе, значительно превосходящие в настоящее время. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
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«Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство», — сказал Патель.
Он отметил, что США будут пристальное наблюдать за действиями РФ в этом направлении.
На прошлой неделе Пентагон сообщил, что с 2026 года Штаты начнут развертывать в Германии дальнобойные ударные системы в Европе, значительно превосходящие в настоящее время. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
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Алина Юрчак