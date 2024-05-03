США обеспокоены созданием китайских плавучих атомных электростанций

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Китай подошёл к завершению проектирования плавучих электростанций, которые позволят стране питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море. Об этом сообщил адмирал ВМС США Джон Акилино, слова которого приводит газета The Washington Post.
Офицер обеспокоен новой китайской разработкой, поскольку использование плавучих атомных электростанций может иметь негативные последствия для всех стран региона.
По словам другого неназванного источника издания в Госдепе США, территориальные и морские споры в регионе идут уже давно, но применение таких электростанций позволит китайским властям начать действия, угрожающие национальной безопасности США.
Вместе с тем источник подчеркнул, что Китаю понадобится несколько лет, чтобы приступить к реализации данного проекта.
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По словам другого неназванного источника издания в Госдепе США, территориальные и морские споры в регионе идут уже давно, но применение таких электростанций позволит китайским властям начать действия, угрожающие национальной безопасности США.
Вместе с тем источник подчеркнул, что Китаю понадобится несколько лет, чтобы приступить к реализации данного проекта.
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Анастасия Чинкова