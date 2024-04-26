Китай предостерег США от пересечения красных линий

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Соединенным Штатам не нужно вмешиваться во внутренние дела КНР и пересекать «красные линии». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Центральное телевидение КНР.
«Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать «красные линии» Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР», — заявил Ван ИБлинкен прибыл в Китай с рабочим визитом 24 апреля. Госсекретарь Штатов посетил Шанхай, где провел встречу с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Политик пробудет в стране до 26 апреля.
Ранее сообщалось, что в США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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