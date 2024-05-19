Спасатели нашли место жесткой посадки вертолета президента Ирана Раиси

Фото: сайт Кремля
Поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу иранского общества Красного Полумесяца.
В настоящее время сотрудники спасательной службы исследуют место трагедии.
Ранее сообщалось, что губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати находился в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном
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Екатерина Коршунова