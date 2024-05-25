В России прокомментировали возможность переговоров с Украиной

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.
Полянский оценил возможность переговоров с Украиной и заявил о невозможности диалога на данном этапе. По его словам, страны далеки от этого по понятным причинам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласилась продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии ранее согласованных договоренностей. Путин напомнил, что Москва поддерживает переговоры с Киевом.
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«В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласилась продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии ранее согласованных договоренностей. Путин напомнил, что Москва поддерживает переговоры с Киевом.
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Александр Климов