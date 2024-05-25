В США заявили об ослаблении поддержки Киева

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Все меньше членов Конгресса США поддерживают тезис о необходимости отправки оружия Киеву, заявил американский конгрессмен Томас Масси, передает РИА Новости.
По его словам, это можно наблюдать на каждом последующем голосовании.
Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь, которую страна оказывает Украине, останется инвестицией в стране.
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«Поддержка отправки оружия на Украину в Конгрессе США ослабевает», – подчеркнул он.
Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь, которую страна оказывает Украине, останется инвестицией в стране.
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Александр Климов