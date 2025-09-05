США объявили о закрытии программ помощи армиям Европы

05 сентября 2025, 15:04

Bloomberg: США сворачивают программы помощи армиям Европы из-за смены приоритетов

Фото: iStock/SurkovDimitri

США намерены прекратить финансирование программ по подготовке и оснащению армий европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.