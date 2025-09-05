Достижения.рф

США объявили о закрытии программ помощи армиям Европы

Bloomberg: США сворачивают программы помощи армиям Европы из-за смены приоритетов
Фото: iStock/SurkovDimitri

США намерены прекратить финансирование программ по подготовке и оснащению армий европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Как отмечается, такое решение связано с пересмотром стратегических приоритетов Пентагона. Уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 года, однако последующего финансирования уже не будет.

В материале также подчеркивается, что одной из ключевых причин данного решения стало стремление США сосредоточить оборонные ресурсы в Индо-Тихоокеанском регионе. Это связано с задачей усиления сдерживания и снижения вероятности конфликта с Китаем, в частности по вопросу Тайваня.

Согласно данным Financial Times и Управления по подотчётности правительства США, в период с 2018 по 2022 год на реализацию подобных программ в Европе было выделено около 1,6 млрд долларов.

Анастасия Чинкова

