США объявили о закрытии программ помощи армиям Европы
США намерены прекратить финансирование программ по подготовке и оснащению армий европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается, такое решение связано с пересмотром стратегических приоритетов Пентагона. Уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 года, однако последующего финансирования уже не будет.
В материале также подчеркивается, что одной из ключевых причин данного решения стало стремление США сосредоточить оборонные ресурсы в Индо-Тихоокеанском регионе. Это связано с задачей усиления сдерживания и снижения вероятности конфликта с Китаем, в частности по вопросу Тайваня.
Согласно данным Financial Times и Управления по подотчётности правительства США, в период с 2018 по 2022 год на реализацию подобных программ в Европе было выделено около 1,6 млрд долларов.
