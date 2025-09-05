Названо условие совпадения интересов России и США
Интересы России и США могут совпасть, если президент США Дональд Трамп окажет содействие политико‑дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
По его словам, Россия продолжит специальную военную операцию, но при этом отдаёт предпочтение дипломатическим методам урегулирования. Если Трамп поможет сделать эти способы доступными, то это будет в интересах обеих сторон и заслуживает приветствия — такую позицию, отметил Песков, неоднократно высоко оценивал и сам президент Путин, выражая признательность за усилия Трампа по поиску путей урегулирования.
Переговоры президентов России и США прошли 15 августа на базе Элмендорф‑Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Оба лидера охарактеризовали встречу положительно; по итогам саммита Путин отметил возможность завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в его долговременном урегулировании.
Решение конфликта на Украине было одним из предвыборных обещаний Трампа.
