Названо условие совпадения интересов России и США

05 сентября 2025, 12:44

Песков: интересы РФ и США совпадут при помощи Трампа в урегулировании на Украине

Фото: istockphoto/yulenochekk

Интересы России и США могут совпасть, если президент США Дональд Трамп окажет содействие политико‑дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru.