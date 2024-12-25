Лавров счел мозг Зеленского непостижимым для нормальных людей

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не относиться серьезно к каким-либо заявлениям Владимира Зеленского, указав на то, что его мозг «непостижим для нормальных людей». Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Министр напомнил о позиции предводителя киевского режима касательно транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Зеленский заявлял, что оплата за российский газ на границе с Украиной будет считаться «финансированием войны».
Однако при этом он готов был рассмотреть вариант, чтобы за полученный газ из РФ европейские государства не платили до окончания спецоперации.
Ранее президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Однако при этом он готов был рассмотреть вариант, чтобы за полученный газ из РФ европейские государства не платили до окончания спецоперации.
Ранее президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова