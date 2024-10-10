США оказались в гневе от подарка Путина Китаю

В США возмутились «дипломатическим подарком» президента РФ Владимира Путина на 75-летие дружбы России и Китая, в котором прозвучали слова поддержки территориальной целостности КНР в отношении Тайваня. Об этом сообщает агентство NotEase со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что американцы восприняли это как противостояние их интересам в регионе.