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В США возмутились «дипломатическим подарком» президента РФ Владимира Путина на 75-летие дружбы России и Китая, в котором прозвучали слова поддержки территориальной целостности КНР в отношении Тайваня. Об этом сообщает агентство NotEase со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что американцы восприняли это как противостояние их интересам в регионе.
Российский лидер передал слова поддержки территориальной целостности через главу МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Москва полностью поддерживает усилия Китая по сохранению единства своего государства. Действия США в районе Тайваньского пролива, отметил российский министр, ведут лишь к напряженности на Дальнем Востоке.
В статье указали, что слова Путина можно понять как жест доброй воли, однако Вашингтон воспринимает это как ущерб для их политики.
Китайские издания и информационные агентства, в свою очередь, назвали поддержку со стороны России драгоценным подарком.
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В статье указали, что слова Путина можно понять как жест доброй воли, однако Вашингтон воспринимает это как ущерб для их политики.
Китайские издания и информационные агентства, в свою очередь, назвали поддержку со стороны России драгоценным подарком.
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Данил Пономарев