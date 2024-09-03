Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО
Депутаты Мособлдумы будут следить за ходом голосования в начале сентября в своих округах. По традиции парламентарии будут посещать избирательные участки, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Будем с коллегами смотреть, как организована работа участковых комиссий, все ли требования законодательства соблюдены. Главная задача любых выборов – чтобы они прошли легитимно и честно, чтобы все желающие смогли выразить гражданскую позицию, – говорится в сообщении.Помимо этого, на всех участках будут работать наблюдатели от общественных организаций и политических партий. За порядком будут следить представители правоохранительных органов.
Выборы пройдут в 25 городских округах Подмосковья, где жителям предстоит избрать Совет депутатов, ещё в трёх состоятся довыборы.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская