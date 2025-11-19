Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима

19 ноября 2025, 10:56

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Успехи ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором падения нынешнего украинского правительства. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.