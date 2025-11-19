Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
Успехи ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором падения нынешнего украинского правительства. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик заявил, что крах киевского режима неизбежен. Медведев подчеркнул, что в руководстве Украины уже наблюдаются серьёзные проблемы, которые можно сравнить с «газовой гангреной». По его мнению, бандеровскому режиму придётся «совершить самоампутацию».
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что каждый день приносит Зеленскому ухудшение позиций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
