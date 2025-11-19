Достижения.рф

Депутат предположил, что Трамп мог разрешить Украине применять ATACMS по России

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для ударов по территории России. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



В комментарии NEWS.ru он отметил, что недавняя попытка атаки на Воронежскую область может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона.

Колесник уточнил, что у Украины по-прежнему ограниченный запас таких ракет, иначе удары наносились бы чаще. Тем не менее попытка атаки, по его мнению, указывает на возможное разрешение со стороны США применять ATACMS по целям в России. Депутат подчеркнул, что безопасность жителей приграничных регионов должна оставаться приоритетом, а Западу следует задать серьёзные вопросы, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Парламентарий также заявил о необходимости выявления мест дислокации иностранных наёмников — американских, британских и французских. Колесник подчеркнул, что в вопросах устранения таких угроз, по его мнению, «жалость недопустима».

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0