Депутат предположил, что Трамп мог разрешить Украине применять ATACMS по России
Президент США Дональд Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для ударов по территории России. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
В комментарии NEWS.ru он отметил, что недавняя попытка атаки на Воронежскую область может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона.
Колесник уточнил, что у Украины по-прежнему ограниченный запас таких ракет, иначе удары наносились бы чаще. Тем не менее попытка атаки, по его мнению, указывает на возможное разрешение со стороны США применять ATACMS по целям в России. Депутат подчеркнул, что безопасность жителей приграничных регионов должна оставаться приоритетом, а Западу следует задать серьёзные вопросы, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
Парламентарий также заявил о необходимости выявления мест дислокации иностранных наёмников — американских, британских и французских. Колесник подчеркнул, что в вопросах устранения таких угроз, по его мнению, «жалость недопустима».
