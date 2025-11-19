Депутат предположил, что Трамп мог разрешить Украине применять ATACMS по России

19 ноября 2025, 11:47

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для ударов по территории России. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.