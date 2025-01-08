США отказались передавать Украине вертолёты Blackhawk

Фото: iStock/vadimrysev
Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву многоцелевых вертолётов Blackhawk, однако ищет подходящие опции. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга с журналистами.
Он подчеркнул, что новых объявлений по поводу предоставления американских вертолётов ВСУ нет, однако украинцы услышаны, ведётся работа с партнёрами и союзниками по поиску наиболее подходящего типа вертолётов.
По словам представителя американского оборонного ведомства, США пока не согласовывали отправку Украине вертолётов Blackhawk ине выделяли на это деньги.
Читайте также:
Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон
МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО
Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
Анастасия Чинкова