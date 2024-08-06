Российские войска освободили важный населенный пункт: Белоусов обещал награды

Фото: Минобороны РФ
Российская армия освободила еще один населенный пункт на Украине, сообщают «Ведомости». В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат и пообещал их наградить.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, поздравив их со взятием под контроль села Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В поздравлении Белоусов отметил мужество и героизм командования и личного состава 6-го гвардейского танкового Львовского полка, который успешно выполняет боевые задачи на сложных и ответственных направлениях. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград за проявленные подвиги в ходе специальной военной операции.
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В поздравлении Белоусов отметил мужество и героизм командования и личного состава 6-го гвардейского танкового Львовского полка, который успешно выполняет боевые задачи на сложных и ответственных направлениях. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград за проявленные подвиги в ходе специальной военной операции.
«С первых дней специальной военной операции полк демонстрирует высокую эффективность и решимость в выполнении задач», – говорится в телеграмме главы оборонного ведомства.
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Елена Перлова