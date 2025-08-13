Уиткофф поддержал идею контроля России над освобождёнными территориями
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины. Об этом сообщает издание The Times.
Уиткофф отметил, что такой подход может способствовать «стабилизации ситуации в регионе и созданию условий для долгосрочного урегулирования».
Стивен Уиткофф провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и возможные пути его мирного разрешения. Разговор также касался перспектив дальнейшего взаимодействия в вопросах безопасности и гуманитарной помощи в постконфликтных зонах.
Заявление Уиткоффа о поддержке российского контроля над освобожденными территориями вызвало широкий резонанс как в США, так и среди западных союзников. Некоторые аналитики рассматривают это как возможный сигнал к изменению официальной позиции Вашингтона при администрации Трампа.
Ни Госдепартамент США, ни Белый дом пока официально не комментировали слова Уиткоффа. Однако в экспертных кругах не исключают, что заявление спецпредставителя может быть частью более широкой дипломатической стратегии, связанной с потенциальным перезапуском американо-российских отношений в условиях текущего кризиса.
Читайте также: