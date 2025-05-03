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США отменили безвизовый режим с Румынией до его вступления в силу

Министерство внутренней безопасности: в США отменили безвизовый режим с Румынией
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

США отменили безвизовый режим с Румынией, который так и не вступил в силу, несмотря на включение страны в программу в январе 2025 года. Об этом сообщается на сайте министерства внутренней безопасности США.
Решение по включению страны в безвизовую программу, принятое при администрации Джо Байдена, было аннулировано 2 мая, оставив граждан без упрощенного въезда.

«Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года», — отмечается на официальном сайте в разделе о безвизовом режиме США.
Безвизовый режим, реализуемый министерством внутренней безопасности совместно с госдепартаментом США, позволяет гражданам участвующих стран посещать Америку для туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы. Взамен американцы получают аналогичные привилегии в странах-участницах, включая большинство европейских государств, а также Японию, Южную Корею и Тайвань.

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CBS: Уолтц отказался от должности посла США в Саудовской Аравии
03 мая 2025, 00:35

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался от предложенной должности посла в Саудовской Аравии, выбрав пост постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на информированные источники, передает ТАСС.
Уолтцу, освобожденному Дональдом Трампом от обязанностей советника по нацбезопасности, позволили самостоятельно выбрать новую позицию. Среди вариантов на рассмотрении была возможность стать послом в одной из предложенных стран, включая Саудовскую Аравию.

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«В беседах с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу были предложены должности посла в нескольких странах (...) После некоторых размышлений Уолтц остановился на работе постпредом при ООН», — передает CBS.
1 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН. Американский лидер добавил, что обязанности советника по нацбезопасности США временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, продолжая при этом руководить Госдепом.

А уже 2 мая портал Axios назвал основным кандидатом на освободившуюся в США должность советника по нацбезопасности Стивена Миллера. Сейчас Стивен Миллер — замглавы администрации по внутренней безопасности. Еще его называют архитектором жесткой иммиграционной политики при республиканцах.

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Маск высказался о признании партии АдГ в Германии экстремистской
Маск считает возможный запрет партии АдГ радикальной атакой на демократию
02 мая 2025, 22:22

Фото: istockphoto/JARAMA

Американский миллиардер Илон Маск считает, что возможный запрет немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ — это атака на демократию. Так он отреагировал в соцсетях на новость о том, что организацию признали экстремистской в стране.
«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — сказано в публикации Маска.
О признании партии АдГ экстремистской сообщалось сегодня днем, 2 мая. Соответствующее заявление опубликовало ведомство по охране конституции.

До этого немецкий институт по правам человека опубликовал доклад, где заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.

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Захарова ответила Трампу на его слова о роли США во Второй мировой войне
Захарова: Рузвельт признавал решающий вклад СССР в Победу во Второй мировой
02 мая 2025, 21:23

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова процитировала слова 32-го президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в Победу во Второй мировой войне.
«Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов», — процитировала дипломат в Telegram-канале письмо Рузвельта Иосифу Сталину от 22 февраля 1943 года.
Захарова также разместила поздравления тогдашнего президента США Главкому советских войск с победой под Сталинградом.

В обращении 28 апреля 1942 года Рузвельт подчеркивал, что Советский Союз уничтожает больше нацистов, нежели прочие страны вместе.

До этого Трамп заявлял, что Америка якобы сделала больше других стран для победы во Второй мировой войне.

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Назван главный кандидат на пост советника Трампа по нацбезопасности
Axios: советником Трампа по нацбезопасности может стать Стивен Миллер
02 мая 2025, 21:03

Фото: istockphoto/rarrarorro

Советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности может стать Стивен Миллер. Как пишет Axios, его кандидатуру рассматривают в Белом доме как основную.
Сейчас Стивен Миллер — замглавы администрации по внутренней безопасности. Еще его называют архитектором жесткой иммиграционной политики при республиканцах. По информации СМИ, Миллеру интересна новая должность после отстранения Майкла Уолтца, выдвинутого на пост представителя США при ООН. Сегодня госсекретарь США Марко Рубио — врио главы Совета нацбезопасности. Источники при этом подчеркивают, что политик «и без того перегружен текущей работой» в Госдепе.

Уточняется, что при Миллере была налажена работа Совета по внутренней безопасности, несмотря на меньший штат, нежели в Совете нацбезопасности.

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#мир
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#дональд трамп
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Макрон захотел повлиять на выборы нового Папы Римского, пишут СМИ
Le Monde: Макрон хочет повлиять на избрание нового римского Папы
02 мая 2025, 17:00

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

На выборы нового Папы Римского хочет повлиять президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на слухи среди политиков.
По информации издания, французский лидер уже несколько раз встречался с участниками движения католиков Sant'Egidio, продвигающих на пост главного священнослужителя кардинала Маттео Марию Дзуппи.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89 году жизни. Попрощались с понтификом 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронили Франциска в итальянской столице в базилике Санта-Мария-Маджоре, согласно его последней воле.

По словам руководителя Службы печати Святого престола Маттео Бруни, нового Папу Римского выберут 7 мая.

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#италия
#эммануэль макрон
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