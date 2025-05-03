США отменили безвизовый режим с Румынией до его вступления в силу

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США отменили безвизовый режим с Румынией, который так и не вступил в силу, несмотря на включение страны в программу в январе 2025 года. Об этом сообщается на сайте министерства внутренней безопасности США.
Решение по включению страны в безвизовую программу, принятое при администрации Джо Байдена, было аннулировано 2 мая, оставив граждан без упрощенного въезда.
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«Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года», — отмечается на официальном сайте в разделе о безвизовом режиме США.Безвизовый режим, реализуемый министерством внутренней безопасности совместно с госдепартаментом США, позволяет гражданам участвующих стран посещать Америку для туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы. Взамен американцы получают аналогичные привилегии в странах-участницах, включая большинство европейских государств, а также Японию, Южную Корею и Тайвань.
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Мария Моисеева