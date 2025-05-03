«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)
Кристина Асмус поделилась восторгом от балета в Париже, который перевернул ее восприятие искусства. В новой публикации актриса рассказала, как израильская постановка в Опере Гарнье вызвала бурю эмоций и вдохновила на режиссерские мечты. ывшая жена Гарика Харламова также добавила в личный блог новые фото из столицы Франции.
36-летняя Кристина, путешествуя по Европе, остановилась в Париже, где решила посетить балет в легендарной Опере Гарнье. Выбрав израильскую постановку, она не ожидала, что окажется в эпицентре настоящего чуда.
Спектакль словно погрузил ее в коллективный транс с другими зрителями: актриса признается, что испытывала желание смеяться, плакать, кричать и даже летать.
Аплодисменты в конце постановки были долгими. Асмус отметила, что после двадцать шестого крика «Браво!» подумала: она действительно попала на какое-то редкое, историческое событие. Как оказалось, не зря. В тот день прима Парижской оперы Людмила Пальеро завершала карьеру, и вся труппа выстроилась на сцене в ее честь, выведя балерину вперед.
Кристина, которая не знала об этом на момент выбора постановки, считает, что именно интуиция привела ее на уникальное событие.
19 апреля «Радио 1» передавало, что Асмус улетела во Францию после скандала на съёмочной площадке. Актриса исполняет главную роль в сериале «Склиф». Однако недавно стали распространяться слухи о том, что Асмус отстранили от съёмок из-за конфликтного поведения с командой. Артистка опровергла эти домыслы, назвав их ложью. Однако вскоре руководство телеканала ТНТ всё же подтвердило эти сведения.
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Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)
Спектакль словно погрузил ее в коллективный транс с другими зрителями: актриса признается, что испытывала желание смеяться, плакать, кричать и даже летать.
«Тот самый случай, когда ты привстаёшь с кресла и не понимаешь как это сделано и как такое вообще возможно?! (...) Или это не из-за спектакля? В общем, мне снесло башку от этого шоу! И впервые после учёбы на режиссуре меня посетила мысль, что что-то подобное я бы хотела поставить», — поделилась она.
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)
Аплодисменты в конце постановки были долгими. Асмус отметила, что после двадцать шестого крика «Браво!» подумала: она действительно попала на какое-то редкое, историческое событие. Как оказалось, не зря. В тот день прима Парижской оперы Людмила Пальеро завершала карьеру, и вся труппа выстроилась на сцене в ее честь, выведя балерину вперед.
«Кажется, что даже триумфы на Канском кинофестивале не знавали таких долгих хлопков. Мы сожгли себе руки и у меня деформировались все кольца!», — рассказала Асмус.
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)
Кристина, которая не знала об этом на момент выбора постановки, считает, что именно интуиция привела ее на уникальное событие.
19 апреля «Радио 1» передавало, что Асмус улетела во Францию после скандала на съёмочной площадке. Актриса исполняет главную роль в сериале «Склиф». Однако недавно стали распространяться слухи о том, что Асмус отстранили от съёмок из-за конфликтного поведения с командой. Артистка опровергла эти домыслы, назвав их ложью. Однако вскоре руководство телеканала ТНТ всё же подтвердило эти сведения.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева