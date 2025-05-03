Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании

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Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) ООН Лидия Мугамбе из Уганды приговорена в Великобритании к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы за организацию рабского труда. Об этом сообщает The Guardian.
Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы. Жертву заставили бесплатно работать горничной и няней для её детей. Половину срока 50-летняя Мугамбе проведет в заключении, остальное время — условно.
Ранее суд установил, что она в сговоре с угандийским дипломатом незаконно привезла женщину в Британию, чтобы «упростить себе жизнь».
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Ранее суд установил, что она в сговоре с угандийским дипломатом незаконно привезла женщину в Британию, чтобы «упростить себе жизнь».
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Мария Моисеева