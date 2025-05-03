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Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании

Судья ООН Мугамбе получила в Британии более 6 лет за принуждение к рабскому труду
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) ООН Лидия Мугамбе из Уганды приговорена в Великобритании к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы за организацию рабского труда. Об этом сообщает The Guardian.
Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы. Жертву заставили бесплатно работать горничной и няней для её детей. Половину срока 50-летняя Мугамбе проведет в заключении, остальное время — условно.

Ранее суд установил, что она в сговоре с угандийским дипломатом незаконно привезла женщину в Британию, чтобы «упростить себе жизнь».

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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли с 00:45 мск
03 мая 2025, 01:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение по Крымскому мосту временно остановлено с 00:45 мск. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», отслеживающий ситуацию на автоподъездах к мосту. Причины перекрытия не уточняются.
Водителей, находящихся на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности. Информация о сроках возобновления движения пока не поступала.

1 мая у Крымского моста наблюдалась очередь из трех тысяч автомобилей, проблемы на дороге отняли у водителей несколько дополнительных часов драгоценного времени. Ничего удивительного в этом не было: огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно всегда наблюдаются в период майских праздников.

Ранее также сообщалось, что телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.

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#информация
#крымский мост
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Число пострадавших при наезде джипа на людей в Германии выросло
Число пострадавших при наезде джипа на толпу людей в Штутгарте выросло до 8
02 мая 2025, 23:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Штутгарте увеличилось до восьми человек. Об этом сообщила городская полиция в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X, передает РИА Новости.
«У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — передает пресс-служба полиции.
Несчастный случай произошел в пятницу вечером. Автомобиль Mercedes G-класса наехал в Штутгарте на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновный водитель джипа был задержан.

Правоохранители оцепили зону происшествия и начали опрос свидетелей. Предварительная версия указывает на дорожно-транспортное происшествие — следствие не выявило признаков умышленного нападения.

«Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление», — указала полиция.
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#реанимация
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На Бали произошел блэкаут, пишут СМИ
Daily Mail: на Бали произошел блэкаут из-за повреждения подводного кабеля
02 мая 2025, 20:06

Фото: istockphoto/monticelllo

Блэкаут произошел на Бали из-за повреждения подводного кабеля, пишет Daily Mail. Поломка вызвала нарушение работы линии электропередачи на подстанции Пемарон, уточнили обозреватели.
«На всем острове Бали в Индонезии произошло отключение электроэнергии, на устранение которого, как предупредили отдыхающих и местных жителей, может потребоваться до 36 часов», — сказано в материале.

Местные коммунальщики сообщили, что причина перебоев уже расследуется, добавили авторы публикации. В настоящее время жители и туристы ищут дома с генераторами, а еду готовят на костре.

Похожий случай произошел в Испании, где редкое атмосферное явление вызвало массовое отключение света 28 апреля.

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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Чили, есть угроза цунами
02 мая 2025, 17:13

Фото: istockphoto/Petrovich9

Угрозу цунами объявили в Чили после произошедшего в стране землетрясения магнитудой 7,5. Об этом сообщили в чилийском сейсмологическом центре и в службе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Толчки были зафиксированы в 15:58 по Москве в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс. Очаг был глубиной в десять километров. Отмечено, что из-за угрозы стихии необходимо эвакуировать пляжную зону в регионе Магальянес. Данных о пострадавших пока нет.

В конце апреля сообщалось о землетрясениях в турецком Стамбуле. Самая сильная магнитуда была 6,2. Толчки почувствовали даже в 300 километрах от эпицентра, в Анкаре. Оперативные службы тогда перевели в повышенную готовность.

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Умер экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев
02 мая 2025, 15:55

Фото: iStock/Diy13

Скончался известный российский ученый, академик Российской академии наук (РАН), директор Института мозга человека РАН Святослав Медведёв. Об этом сообщил источник в научном сообществе, сославшись на заявление Татьяны Черниговской, академика РАО, пишет РИА Новости.
Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Его мать — знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерёва, посвятившая жизнь изучению процессов восстановления памяти. Сам же Святослав получил мировое признание благодаря своим фундаментальным трудам в сфере нейронаук и мозговых исследований.

На протяжении нескольких десятилетий он руководил институтом мозга человека РАН, занимался разработкой методов диагностики заболеваний нервной системы, активно исследовал феноменологию сознания, состояние глубокой медитации и психофизиологические аспекты человеческой деятельности. Под руководством Медведева была создана первая российская лаборатория позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Особого внимания заслуживает участие ученого в масштабном международном проекте изучения состояния «тукдам», связанного с глубокими духовными практиками восточных традиций. Этот исследовательский опыт помог пролить свет на загадочные механизмы функционирования человеческого разума даже в условиях смерти физического тела.

Своей деятельностью Святослав Медведев внес значительный вклад в развитие отечественной науки и медицины, создав основу для дальнейших перспективных направлений исследований мозга. Учёное сообщество выражает глубокие соболезнования родным и близким учёного.

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