В возрасте 84 лет скончался российско-американский политолог Эдуард Лозанский

Эдуард Лозанский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Российско-американский политолог и диссидент Эдуард Лозанский скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Международный совет российских соотечественников (МСРС).
«МСРС с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине члена правления МСРС, члена Координационного совета российских соотечественников в США, директора Русского дома в Вашингтоне, президента Американского университета в Москве, известного общественного деятеля, публициста и политолога Эдуарда Дмитриевича Лозанского», — говорится в заявлении совета.Лозанский, родившийся в Киеве в еврейской семье, окончил МИФИ и работал в Институте атомной энергии им. Курчатова. В 1976 году он эмигрировал в США, получив гражданство, и посвятил жизнь укреплению диалога между Россией и Америкой.
МСРС отметил его вклад в общественную и политическую деятельность, направленную на сближение двух стран. Лозанский оставался активным публицистом и аналитиком до последних дней.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, раскрывающие детали трагедии 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Британцы убили несколько тысяч советских военнопленных.
Читайте также:
В США перевернулась фура, на автотрассу высыпались монеты на сотни тысяч долларов
«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже
«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
Мария Моисеева