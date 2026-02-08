08 февраля 2026, 21:35

Times of India: Три танкера задержали за контрабанду нефти в Индии

Фото: istockphoto/Dikuch

Власти Индии заявили о задержании в пределах своей исключительной экономической зоны трёх нефтяных танкеров, находившихся под санкциями США с 2025 года за нелегальные перевозки нефти.