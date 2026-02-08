Три танкера задержали за контрабанду нефти
Власти Индии заявили о задержании в пределах своей исключительной экономической зоны трёх нефтяных танкеров, находившихся под санкциями США с 2025 года за нелегальные перевозки нефти.
По данным Times of India, суда были частью международной схемы контрабанды, в которой применялась перевалка грузов в открытом море. Индийская береговая охрана сообщила, что танкеры регулярно меняли регистрационные данные, а поставками нефти из зон вооружённых конфликтов и её перегрузкой в море управляла «сеть кураторов», действующая из разных стран.
После задержания суда сопроводили в порт Мумбай для досмотра и дальнейшей передачи материалов правоохранительным органам. Сервис TankerTrackers называет задержанные танкеры Al Jafzia, Asphalt Star и Stellar Ruby. Они ходили под флагами Никарагуа, Мали и Ирана.
