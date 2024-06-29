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Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Вашингтон может предпринять шаги, которые приведут к прекращению конфликта на Украине после того, как президент США Джо Байден слабо выступил на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в социальной сети X.
Рикардс предположил, что, «когда с Джо Байденом покончено», вероятность того, что конфликт на Украине закончится, очень высока.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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«Есть данные о том, что США выводят средства разведки и наблюдения из зоны конфликта. Это не позволит украинским неонацистам наносить удары по России ракетами и беспилотниками. Это начало конца», – допустил он.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов