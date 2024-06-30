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Боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Чешир рассказал, что российские солдаты, продвигаясь к линии фронта, нашли шевроны с изображением флага США, оружие стран НАТО и иностранную оптику на купянском направлении, передаетРИА Новости.
Чешир сообщил, что военные обнаружили иностранное оружие в Харьковской области.
Среди захваченных военные также нашли поставляемые в Украину беспилотники с участием украинского шоумена Сергея Притулы.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных населенных пунктах Харьковской области имитируют контратаки.
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«Даже успели организовать такой себе небольшой музейчик: американский шеврон, идентифицировать собственника не получилось… Много разных беспилотников», – поделился он.
Среди захваченных военные также нашли поставляемые в Украину беспилотники с участием украинского шоумена Сергея Притулы.
«Вот штык-нож, Columbia USA на нем написано, американский», – привел пример Чешир.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных населенных пунктах Харьковской области имитируют контратаки.
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Александр Климов