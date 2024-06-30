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В Харьковской области обнаружили шевроны с флагом США и оружие

Боец Чешир: в Харьковской области обнаружили оружие НАТО
30 июня 2024, 05:20
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Чешир рассказал, что российские солдаты, продвигаясь к линии фронта, нашли шевроны с изображением флага США, оружие стран НАТО и иностранную оптику на купянском направлении, передаетРИА Новости.
Чешир сообщил, что военные обнаружили иностранное оружие в Харьковской области.

«Даже успели организовать такой себе небольшой музейчик: американский шеврон, идентифицировать собственника не получилось… Много разных беспилотников», – поделился он.



Среди захваченных военные также нашли поставляемые в Украину беспилотники с участием украинского шоумена Сергея Притулы.

«Вот штык-нож, Columbia USA на нем написано, американский», – привел пример Чешир.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных населенных пунктах Харьковской области имитируют контратаки.

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Рогов заявил об обстреле Токмака ВСУ
Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
30 июня 2024, 03:32

Фото: istock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинская армия обстреливает город из тяжелого вооружения. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает.

«Подробности позже», – добавил Рогов.

Ранее в июне Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области из нескольких реактивных система залпового огня (РСЗО).

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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
30 июня 2024, 02:13

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины, сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.
В частности, сигналы слышны в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

В ночь на 27 июня на Украине прогремел ряд взрывов. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз. В Полтавской области и еще 12 регионах раздавалась воздушная тревога.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьковская область
#воздушная тревога
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#сво
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На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Волнянске
29 июня 2024, 23:08

Фото: istockphoto/sandsun

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры в Волнянске, передает Telegram-канал главы области.
Он не раскрыл, о каком объекте идет речь.

«Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры», – написал Федоров.

Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины произошел ряд взрывов.

Также взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Сигнал воздушной тревоги зафиксировали на всей территории Украины.

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«Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

В Донецке украинская ракета пробила крышу школы и влетела в учебный класс
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#украина
#запорожская область
#воздушная тревога
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«Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ
29 июня 2024, 22:20

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские военные нанесли удар комплексом «Искандер-М» по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и техникой украинской армии.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, удар был нанесен в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области.

По данным ведомства, в результате атаки были уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 и зенитный ракетный комплекс «Бук М1».

Ранее пророссийские источники сообщали об ударе по карьеру в Запорожской области, где находился склад Вооруженных сил Украины с боеприпасами и техникой.

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В Донецке украинская ракета пробила крышу школы и влетела в учебный класс
29 июня 2024, 18:58

Фото: iStock/Roman Novitskii

Ракета прямым попаданием пробила крышу школы в Донецке и влетела в учебный класс при обстреле ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что под обстрел попала школа №91 в Петровском районе. В результате атаки ВСУ в школе оказалось разбито более 30 окон и поврежден фасад.

По данным источника, ракета попала в один из учебных классов. Директор школы Елена Картамышева пояснила, что это был кабинет младших классов.

Отмечается, что никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры
29 июня 2024, 18:03

Фото: iStock/Kara Capaldo

Глава областной администрации Запорожья Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры поврежден в городе. Об этом пишет ТАСС.
Федоров подчеркнул, что объект критической инфраструктуры был серьезно атакован. Однако он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали звуки взрывов. Также в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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ВСУ устрашились «реки смерти» под Харьковом
«Северный ветер»: ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области
29 июня 2024, 17:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Боевики ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Отмечается, что украинские войска на постоянной основе совершают безуспешные попытки перебросить через эту реку резервы. Согласно информации источника, реализовать планы военным ВСУ не помогает даже танковый мостоукладчик.

Развернутые на этом направлении подразделения группировки войск «Север» уничтожают не только технику, но и личный состав врага. Именно из-за значительных потерь на данном участке линии боевого соприкосновения украинские войска прозвали Волчью смертельной.

Ранее сообщалось о еще одной «реке смерти» для украинцев. Речь идет о реке Тиса, которая находится на границе с Румынией. Там гибнут украинские уклонисты при попытке перебраться в другую страну.

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На Украине начали проверку командующего обороной Харьковской области
29 июня 2024, 16:27

Фото: iStock/Sinenkiy

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку действий генерал-лейтенанта Юрия Содоля, бывшего командующего Объединенными силами ВСУ и руководителя обороны харьковского направления с 11 февраля по 24 июня 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Проверка связана с обстоятельствами наступления российских войск в Харьковской области, в ходе которого ВСУ потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами. Действия оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» будут оценены с юридической точки зрения.

Также ГБР проверит другие факты, указанные Богданом Кротевичем, начальником штаба «Азова», который обвиняет Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентности.

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В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

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#запорожье
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В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы
«Общественное»: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
29 июня 2024, 15:47

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что в Запорожье были слышны звуки взрывов. На данный момент в подконтрольной украинским боевикам части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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