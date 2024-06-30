В Харьковской области обнаружили шевроны с флагом США и оружие

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку действий генерал-лейтенанта Юрия Содоля, бывшего командующего Объединенными силами ВСУ и руководителя обороны харьковского направления с 11 февраля по 24 июня 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.