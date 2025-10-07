Американский телеведущий оказался популярнее Трампа
В США телеведущий Джимми Киммел обогнал президента Дональда Трампа в рейтинге популярности на 16 пунктов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос The Economist/YouGov.
Исследование проводилось среди 1656 взрослых американцев после временного отстранения Киммела от эфиров из-за конфликта с администрацией Трампа. Респондентов спрашивали об их отношении к телеведущему и президенту. В итоге Киммел поднялся на три позиции в рейтинге, тогда как Трамп опустился на 13 строчек.
Ранее сообщалось, что показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! приостановили на неопределенный срок. Такое решение приняли после того, как комик заявил, что в консервативного активиста Чарли Кирка мог стрелять сторонник американского лидера.
Читайте также: