Американский телеведущий оказался популярнее Трампа

07 октября 2025, 16:35

Ведущий ток-шоу Джимми Киммел опередил Трампа в рейтинге популярности в США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В США телеведущий Джимми Киммел обогнал президента Дональда Трампа в рейтинге популярности на 16 пунктов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос The Economist/YouGov.