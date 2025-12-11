На Западе Трампа призвали принять меры против Зеленского
Кортес: США должны принудить Зеленского к миру и к выборам
США должны настоять на том, чтобы Владимир Зеленский завершил конфликт с Россией и провел президентские выборы на Украине.
Об этом в соцсети X заявил бывший советник президента Дональда Трампа Стив Кортес.
«Зеленский полностью коррумпирован», — написал политик, отметив правоту хозяина Белого дома в этом вопросе.
Кортес призвал Соединенные Штаты оказать давление на главу киевского режима, чтобы достичь указанных целей.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть в республике, воспользовавшись военным положением.
