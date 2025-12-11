Достижения.рф

На Западе Трампа призвали принять меры против Зеленского

Кортес: США должны принудить Зеленского к миру и к выборам
Фото: istockphoto/ValleraTo

США должны настоять на том, чтобы Владимир Зеленский завершил конфликт с Россией и провел президентские выборы на Украине.



Об этом в соцсети X заявил бывший советник президента Дональда Трампа Стив Кортес.

«Зеленский полностью коррумпирован», — написал политик, отметив правоту хозяина Белого дома в этом вопросе.

Кортес призвал Соединенные Штаты оказать давление на главу киевского режима, чтобы достичь указанных целей.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть в республике, воспользовавшись военным положением.

Ранее в Госдуме обсуждали, каким образом Трамп будет влиять на Украину.
Никита Кротов

