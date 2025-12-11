11 декабря 2025, 11:12

Кортес: США должны принудить Зеленского к миру и к выборам

Фото: istockphoto/ValleraTo

США должны настоять на том, чтобы Владимир Зеленский завершил конфликт с Россией и провел президентские выборы на Украине.





Об этом в соцсети X заявил бывший советник президента Дональда Трампа Стив Кортес.





«Зеленский полностью коррумпирован», — написал политик, отметив правоту хозяина Белого дома в этом вопросе.