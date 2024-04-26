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США перекинут ответственность за провал ВСУ на Европу

Военный эксперт Михайлов: США хотят снять с себя ответственность за провал ВСУ
26 апреля 2024, 14:44
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

США пытаются снять с себя ответственность за провал ВСУ и переложить её на Европу. Так считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны альянса не предоставили Украине помощь, которую обещали.
Михайлов считает, Вашингтон пытается оправдать провал ВСУ и найти, на кого переложить ответственность за впустую потраченные миллиарды.



«Здесь для коллективного Запада будет такая многоступенчатая история. Американский истеблишмент будет оправдываться как перед оппозицией в лице республиканцев, так и перед собственными избирателями во время избирательной кампании до ноября. Они будут рассказывать, что сделали всё, что могли, но европейские партнеры не выполнили взятые на себя обязательства либо выполнили их не полностью», — рассказал «Известиям» Михайлов.

Также американские власти будут сетовать, что никто так и не поставил Украине истребители F-16, хотя США на это дали добро. Кроме того, по словам военного эксперта, Америка сошлётся на то, что некоторые европейские страны обещали передать Украине дальнобойные ракеты, однако они не очень торопятся воплотить обещание в жизнь.

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Шойгу: Россия намерена расширять военное сотрудничество с Пакистаном
26 апреля 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении страны развивать военное сотрудничество с Пакистаном во время встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом в Астане.
Шойгу подчеркнул важность расширения сотрудничества в военной сфере и отметил положительную динамику в отношениях между военными ведомствами двух стран.

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#шойгу
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Врио главы ФТС заявил о безобразном поведении стран Балтии и Финляндии
Врио главы ФТС Давыдов: Латвия, Литва и Финляндия саботируют прохождение грузов
26 апреля 2024, 12:19

Фото: istock / Grigorev_Vladimir

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов высказал недовольство поведением стран Балтии и Финляндии на границе с Россией, обвинив их в нарушении таможенных правил и создании искусственных очередей для прохождения грузов. Интервью с ним 26 апреля опубликовало РИА Новости.
По словам Давыдова, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия ведут себя неприемлемо, препятствуя нормальному движению товаров. На пункте пропуска «Бурачки — Терехово» на границе с Литвой ситуация осложнилась: около 2 тысяч машин ожидают встать в очередь для въезда в Россию, причем грузовики могут простоять до 20 дней, перевозя скоропортящиеся товары.

Давыдов также отметил, что направил письмо генеральному секретарю Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яну Сондерсу, обращая внимание на действия стран Балтии и Финляндии на российской границе.

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#литва
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Стало известно, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину
Шойгу: следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину, виновные понесут наказание
26 апреля 2024, 12:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — заявил министр.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».

Ранее появились подробности того, как финансировали теракт в «Крокусе». Стало известно, что в организации участвовали граждане целого ряда стран, а финансирование проходилo с испoльзованием различных инструментов, в том числе криптовалюты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#стрельба
#теракт
#наказание
#крокус сити холл
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Совбез РБ: Группировка войск Запада у границ России и Белоруссии достигла пика
26 апреля 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии в последнее время, стала самой масштабной за последние 20 лет. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Павел Муравейко.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Запад своими постоянными выпадами в адрес России и Белоруссии ведут дело к открытому конфликту, однако Москва и Минск делают всё возможное и даже невозможное, чтобы сохранить стабильность. Муравейко также обратил внимание, что, кроме привычных уже санкций и закрытия границ, у государственных рубежей России и Белоруссии выстраиваются заборы и к ним перебрасываются войска, помимо пограничной охраны.

В числе стратегических факторов сдерживания западной агрессии первый заместитель секретаря Совбеза Белоруссии назвал размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия, а также активное перевооружение белорусской армии и поступление в неё новейших образцов российского оружия.

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Американская фирма ищет операторов с опытом боевых действий для работы в РФ
26 апреля 2024, 10:16

Фото: istockphoto/maxcam2008

Анонимная американская медиакомпания подыскивает операторов, имеющих опыт боевых действий. Они потребуются для выполнения некоей работы в России.
Среди требований, предъявляемых кандидатам, умение пользоваться приборами ночного видения, владение английским и русским языками, хорошая физическая форма и навык без проблем передвигаться в бронежилете, сообщает РИА Новости. На территории РФ им предстоит освещать некие таинственные «операции».

В объявлении не указано, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается, что предпочтение при рассмотрении заявок будет отдаваться кандидатам с опытом службы в армии США. Платить обещают 700 долларов в день, а также покрывать расходы. Кто именно является работодателем, не раскрывается.

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#сша
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#операции
#рф
#оператор
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Экс-разведчик рассказал, почему французские наёмники избегают суда на Родине
26 апреля 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Французским «волонтёрам», воюющим в рядах ВСУ на Украине, удаётся избежать наказания на родине. Это происходит потому, что определение наёмничества в Уголовном кодексе Франции трактуется достаточно узко.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящее время он занимается сбором информации о соотечественниках, принимающих участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.

Министерство иностранных дел Франции, несмотря на многочисленные публикации во французских средствах массовой информации данных о погибших на Украине французах, продолжает отрицать наличие в рядах ВСУ французских наёмников и обвиняет Россию в «дезинформации». Экс-разведчик объяснил это тем, что понятие «наёмник» у него на родине фактически является табу, ведь во Франции это занятие уголовно преследуется.

Определение «наёмник» во французском уголовном кодексе трактуется достаточно узко, и это позволяет многим «волонтёрам» избежать уголовного наказания. Чинкуини подчеркнул, что русские совершенно справедливо называют французов, отправляющихся воевать в ВСУ за деньги, наёмниками.

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#украина
#суд
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Литва по примеру Польши хочет возвращать военнообязанных украинцев на родину
26 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/diegograndi

Литва готова по примеру Польши принять меры по возвращению военнообязанных украинских мужчин на родину. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас.
«Украине критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны. Направление (по их возврату на Украину) выбрано правильное», — заявил Касчюнас.

По его словам, очень несправедливо, что покинувшие страну украинцы не принимают участие в боевых действиях за своё государство. По его словам, в Литве проживает порядка 10—15 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Однако задерживать и высылать их массово из Литвы не будут. Касчюнас уточнил, что сейчас от МВД ожидается предложение приемлемого варианта.

Всего с начала СВО в Литву приехали 85,7 тыс. беженцев с Украины.

Напомним, накануне глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину.

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Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам
Белоруссия прописала возможность оказания помощи союзникам в военной доктрине
26 апреля 2024, 06:04

Фото: istock / Derek Brumby

Белоруссия сможет оказывать союзникам военную помощь в случае агрессии против них. Об этом сказано в военной доктрине, которую в среду утвердило Всебелорусское народное собрание. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», — указано в доктрине.
Применение Военной силы Белоруссии будет происходить по согласованию с общим командованием региональной группировки войск РФ и Белоруссии. Помимо этого, концепция предусматривает использование военной силы для защиты союзников по ОДКБ, а также в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств.

Ранее были названы возможные последствия атаки дронов на Минск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Китай предостерег США от пересечения красных линий
Ван И: Штаты не должны вмешиваться в дела КНР, не стоит пересекать красные линии
26 апреля 2024, 05:50

Фото: istock / TheaDesign

Соединенным Штатам не нужно вмешиваться во внутренние дела КНР и пересекать «красные линии». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Центральное телевидение КНР.
«Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать «красные линии» Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР», — заявил Ван И
Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом 24 апреля. Госсекретарь Штатов посетил Шанхай, где провел встречу с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Политик пробудет в стране до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что в США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
#телевидение
#министр
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