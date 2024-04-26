США перекинут ответственность за провал ВСУ на Европу

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США пытаются снять с себя ответственность за провал ВСУ и переложить её на Европу. Так считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны альянса не предоставили Украине помощь, которую обещали.
Михайлов считает, Вашингтон пытается оправдать провал ВСУ и найти, на кого переложить ответственность за впустую потраченные миллиарды.
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Михайлов считает, Вашингтон пытается оправдать провал ВСУ и найти, на кого переложить ответственность за впустую потраченные миллиарды.
«Здесь для коллективного Запада будет такая многоступенчатая история. Американский истеблишмент будет оправдываться как перед оппозицией в лице республиканцев, так и перед собственными избирателями во время избирательной кампании до ноября. Они будут рассказывать, что сделали всё, что могли, но европейские партнеры не выполнили взятые на себя обязательства либо выполнили их не полностью», — рассказал «Известиям» Михайлов.Также американские власти будут сетовать, что никто так и не поставил Украине истребители F-16, хотя США на это дали добро. Кроме того, по словам военного эксперта, Америка сошлётся на то, что некоторые европейские страны обещали передать Украине дальнобойные ракеты, однако они не очень торопятся воплотить обещание в жизнь.
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Элина Позднякова