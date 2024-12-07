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США пытается ослабить Россию за счет разжигания конфликта в Грузии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад разжигает конфликт в Грузии для дестабилизации России
Фото: iStock/Anton Litvintsev

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Западные страны пытаются ослабить Россию за счет разжигания конфликтов вокруг нее. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.


По словам эксперта, такая стратегия США связана с проигрышем на украинской территории. Для перетягивания ситуации в выгодную для себя сторону Запад предпринял попытку дестабилизировать обстановку в Грузии.

Напомним, что сейчас в стране наблюдаются массовые митинги и стычки с полицией. Протестующие вышли на улицы после приостановления переговоров с Брюсселем о вступлении страны в ЕС.

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#сша
#ес
#запад
#грузия
Южнокорейский президент извинился перед нацией за военное положение
Reuters: лидер Южной Кореи Юн Сок Ель извинился перед нацией за военное положение
07 декабря 2024, 05:58

Юн Сок Ель (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принес жителям страны извинение за введение военного положения в государстве. Свое обращение лидер совершил в ходе телевизионной трансляции, пишет Reuters.
Ель подчеркнул, что берет полную ответственность за принятое решение на себя и готов понести наказание, если оно будет. К тому же корейский лидер исключил вероятность повторного введения военного положения в стране.

Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ель ввел военное положение в Южной Корее. Свои действия он объяснил в намерении оппозиции совершить государственный переворот в пользу КНДР.

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#кндр
#южная корея
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Иран эвакуирует своих военных и дипломатов из Сирии
NYT: иранские власти эвакуируют своих дипломатов из Сирии
07 декабря 2024, 05:29

Фото: iStock/Rainer Puster

Власти Ирана приняли решение об эвакуации своих дипломатов и военных советников из Сирии. Об этом рассказали The New York Times.
«Иран начал эвакуировать своих военных командиров и персонал из Сирии, что свидетельствует о неспособности Ирана помочь президенту Башару Асаду удержаться у власти», — говорится в сообщении.

По словам инсайдеров издания, некоторые члены Корпуса стражей исламской революции уже эвакуировались в Ирак и Ливан. Стоит отметить, что еще 2 декабря официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи пообещал оставить в Сирии военных советников, которые помогут стране в отражении атаки террористов. Как сообщают источники, эвакуация родных иранских дипломатов стартовала утром 6 декабря.

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#эвакуация
#сирия
#иран
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Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть Сирию
WSJ: Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть Сирию
07 декабря 2024, 03:46

Башар Асад (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Представители Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада срочно покинуть свою страну. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В издании указывают, что представители государств предложили Асаду срочно покинуть Сирию и создать правительство в изгнании. По предварительным данным, Асад все еще находится в стране, хотя его семья еще на прошлой неделе уехала в Россию.

При этом президент Сирии просил ряд государств предоставить оружие и разведывательную информацию, в чем ему было отказано. Турция также не стала вмешиваться в конфликт для остановки повстанческих сил.

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#конфликт
#сирия
#египет
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Байден высказался о наличии 80 тысяч американских военных в Европе
Байден: 80 тысяч американских военных находятся в Европе для сдерживания России
07 декабря 2024, 03:13

Фото: iStock/Im Yeongsik

Президент США Джо Байден отчитался перед конгрессом о наличии 80 тысяч американских военных в Европе. Информация об этом появилась в письме Байдена руководству обеих палат конгресса США.
«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — говорится в сообщении.
По словам Байдена, такая мера направлена на сдерживание дальнейшей российской агрессии. К тому же, целью американских военных является успокоение союзников.

Напомним, что в своем интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что в нападении РФ на страны НАТО нет никакого смысла.

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#сша
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#джозеф байден
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Политолог раскрыл ложь западных политиков
Политолог Мезюхо: западные политики понимают, что врут о победе Украины
07 декабря 2024, 00:07

Фото: iStock/artJazz

Многие западные политики, понимают, что врут, когда говорят о возможности Украины победить в конфликте с Россией. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя заявление главы МИД Норвегии Эспена Барт Эйде.
Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании ОБСЕ указал, что организация стала бесполезной. В ответ на это Эйде обвинил РФ в нарушении границ других стран и отметил, что «Украина победит».
«Я думаю, что многие западные политики, критикующие выступление Лаврова в ОБСЕ, сами понимают, что они врут, когда говорят о том, что Украина победит в ходе этого противостояния. Норвежский представитель на 100% понимает, что никакая Украина не способна победить Российскую Федерацию, даже имея помощь всего так называемого коллективного Запада», — поделился Мезюхо в беседе с «Известиями».
Политолог подчеркнул, что Лавров не сказал ничего удивительного или принципиально нового, потому что и до этого было понятно, что ОБСЕ утратила свое влияние. По мнению аналитика, организация погубила свой авторитет, когда поддержала Украину во время конфликта в Донбассе.

Мезюхо также добавил, что возмущенная реакция Эйде говорит о продолжении Западом курса на эскалацию украинского конфликта. Противостояние будет нарастать, считает он, как минимум до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

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#сша
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#рф
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Пушков высказался об отмене второго тура выборов в Румынии
Пушков: отмена второго тура выборов в Румынии — фактический госпереворот
06 декабря 2024, 21:43

Фото: istockphoto/starpik

Отмена второго тура румынских выборов — фактический госпереворот, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Свое мнение политик выразил в Telegram-канале.
«В Румынии — фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура», — сказано в публикации Пушкова.
Выборы в Румынии состоялись в конце ноября, второй тур был запланирован на грядущее воскресенье, 8 декабря.

Основные кандидаты Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов, Елена Ласкони с 19,18% голосов. Первый организовал свою предвыборную кампанию в соцсети, а вторая выступает на партнерство с США и НАТО.

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#мир
#россия
#румыния
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#новости
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Ирак и Иран договорились о координации действий вместе с Сирией
Главы МИД Ирака и Ирана договорились о координации действий вместе с Сирией
06 декабря 2024, 21:26

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Сирия, Иран и Ирак договорились о координации действий для готовности к дальнейшим событиям в Сирии, гласит заявление по итогам встречи руководителей МИД в Багдаде.
«Достигнута договоренность о продолжении консультаций и координации между тремя странами, чтобы отслеживать развитие событий в Сирии и быть готовыми к любому развитию событий в предстоящие дни», — отмечено в итоговом документе.

Министры договорились постоянно консультироваться и сотрудничать, чтобы устранить возможность эскалации в регионе.

Ранее стало известно, что шиитская группировка «Хезболлах» поддержит Сирию в борьбе с терроризмом.

Боевики атаковали Алеппо и Идлиб в конце ноября. Глава Сирии Башар Асад отмечал, что страна справится при поддержке союзников.

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#мир
#сирия
#война
#иран
#конфликт
#терроризм
#ирак
#новости
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Визит Байдена на Украину сопровождался «поездом-призраком»
NYT: визит Байдена в Киев в 2023 году сопровождался «поездом-призраком»
06 декабря 2024, 19:58

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Визит президента США Джо Байдена в Киев в феврале прошлого года сопровождался «поездом-призраком». Об этом сообщает издание The New York Times.
Уточняется, что данная мера была принята «на случай российских атак». Два одинаковых поезда ходили одновременно по разным маршрутам, чтобы «чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой настоящий», пояснил заместитель начальника пассажирских перевозок железнодорожной компании Украины «Укрзализныця» Александр Шевченко.

Согласно информации газеты, действующего главу американского государства перевозили в роскошных вагонах, которые изначально предназначались для богатых пассажиров. Примечательно, что визит Байдена готовился в атмосфере строгой секретности.

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Президент Путин: военное руководство Минска будет определять цели для «Орешника»
06 декабря 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Цели поражения для комплекса «Орешник» будет определять минское военно-политическое руководство, заявил российский президент Владимир Путин.
«Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь», — произнес глава государства.
Путин пообещал обсудить все вопросы, связанные с этим, в рабочем порядке. Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» и другие системы на территории республики.

В МИД Беларуси отмечали, что к словам Лукашенко следует относиться всерьез.

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