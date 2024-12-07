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Западные страны пытаются ослабить Россию за счет разжигания конфликтов вокруг нее. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.
По словам эксперта, такая стратегия США связана с проигрышем на украинской территории. Для перетягивания ситуации в выгодную для себя сторону Запад предпринял попытку дестабилизировать обстановку в Грузии.
Напомним, что сейчас в стране наблюдаются массовые митинги и стычки с полицией. Протестующие вышли на улицы после приостановления переговоров с Брюсселем о вступлении страны в ЕС.
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Иван Мусатов