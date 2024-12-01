Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Протестующие в Тбилиси, отогнанные из парламента сотрудниками спецназа, начали строить баррикады на улицах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Как утверждается, участники митинга используют скамейки, мусорные баки и другие подручные предметы для строительства баррикад. Корреспондент агентства пояснил, что толпа сторонников оппозиции, присутствовавших на митинге, покинула здание парламента после применения слезоточивого газа. Они сместились по проспекту Руставели.
Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Александр Климов