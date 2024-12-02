МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста

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Родители, пришедшие на проспект Руставели в знак протеста, должны вывести своих детей в целях безопасности. С таким обращением выступило Министерство внутренних дел Грузии, заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что по законам Грузии дети имеют право участвовать в мирных собраниях. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что по мере обострения протестов несовершеннолетние «находятся в агрессивной обстановке и подвергаются высокому риску получения травм».
Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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«Согласно Кодексу о правах ребенка, ребенку должна быть обеспечена безопасная среда и общественное пространство, поэтому родитель или лицо, ответственное за воспитание ребенка, обязано защищать его. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить его от жестокой среды», – сообщили в МВД Грузии.
Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Александр Климов