США планируют отправить Украине тактические ракеты ATACMS

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Законопроект о финансовой помощи Украине, рассматриваемый американским конгрессом предполагает, что США передадут Киеву тактические ракеты ATACMS.
Об этом сказано в документе, который опубликован 17 апреля на сайте палаты представителей. Там сообщается, что ракеты передадут Киеву после даты вступления в силу закона.
В случае, если президент США Джо Байден определит, что передача Украине ATACMS нанесет ущерб интересам нацбезопасности Вашингтона, то он может приостановить передачу этих ракет.
О своём решении ему необходимо будет проинформировать ряд комитетов американского конгресса, сообщается в документе.
Ранее президент Украины выступил с упреком в адрес США из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS.
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В случае, если президент США Джо Байден определит, что передача Украине ATACMS нанесет ущерб интересам нацбезопасности Вашингтона, то он может приостановить передачу этих ракет.
О своём решении ему необходимо будет проинформировать ряд комитетов американского конгресса, сообщается в документе.
Ранее президент Украины выступил с упреком в адрес США из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS.
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Алёна Самарева