США планируют разместить дроны на аэродромах в африканских странах

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США захотели использовать аэродромы некоторых африканских стран на берегу Атлантического океана, чтобы размещать там разведывательные дроны.
Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских и африканских чиновников. В данный момент США начала предварительные переговоры, чтобы получить разрешение американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине.
Таким образом Вашингтон пытается остановить распространение в регионе исламистских боевиков.
Дроны могут позволить американским силам наблюдать за передвижением боевиков и консультировать местные силы во время боевых операций по стратегическим вопросам.
Чиновник из госдепартамента рассказал, что США, возможно, перенаправят часть предназначавшейся Нигеру помощи некоторым районам Западной Африки.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.
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Таким образом Вашингтон пытается остановить распространение в регионе исламистских боевиков.
Чиновник из госдепартамента рассказал, что США, возможно, перенаправят часть предназначавшейся Нигеру помощи некоторым районам Западной Африки.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.
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Мария Фирсова