В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине

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В интервью британской радиостанции LBC заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал не доверять России на возможных будущих переговорах по Украине. По его словам, отказ Москве в доверии объясняется ее желанием использовать ситуацию в своих целях.
«России нельзя доверять. Даже если она со временем начнет говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения», — заявил Джоанэ.
Он выразил уверенность, что Украина присоединится к альянсу в будущем, но не назвал возможную дату вступления. По его словам, НАТО имеет «моральное и юридическое обязательство поддержать Киев» и планирует продолжить расширение НАТО, если Россия победит.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты выступают за вступление Украины в НАТО в определенный момент в будущем.
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Александр Климов