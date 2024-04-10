Украина вслед за Россией сделала запрос о заседании МАГАТЭ по ЗАЭС

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Украина вслед за Россией запросила встречу с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.
«Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной», — говорится в сообщении.
Заседание Совета управляющих МАГАТЭ состоится в четверг 11 апреля в 15:00 (16:00 по московскому времени) в штаб-квартире МАГАТЭ.
9 апреля представитель России при международной организации в Вене Михаил Ульянов объявил о проведении внеочередного заседания МАГАТЭ по ЗМАЭС.
Ранее в тот же день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал уникальный учебный центр Запорожской АЭС. Беспилотник попал в крышу здания УТЦ.
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Александр Климов