WP: Западные истребители F-16 не изменят в пользу ВСУ ситуацию на фронте

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Западные истребители-бомбардировщики F-16, которые в скором времени должны быть поставлены на вооружение Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Они не дадут преимущества ВСУ из-за общего превосходства российской армии.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Washington Post. В публикации отмечается, что самолётов слишком мало, а российских средств противовоздушной обороны, способных их сбить, слишком много. Это означает, что первые F-16 будут, скорее всего, использоваться для усиления украинской ПВО, а не для ударов по российским целям.
Ожидается, что на Украину будет поставлено около 20 F-16, и такое малое их количество, по мнению авторов материала, говорит об углубляющемся расколе между Киевом и его союзниками. Кроме того, авторы статьи отмечают, что защита западных истребителей на земле станет непростой задачей, так как украинские аэродромы находятся в пределах досягаемости российских ракет.
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Александр Бойцов