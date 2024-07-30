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Истребители F-16 после передачи их Киеву станут военными трофеями на парадах в России. В этом уверен аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос, его слова передает InfoBRICS.
«Скорее всего, F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», — говорится в статье.
По мнению Лейроса, армия России уже начала готовиться к появлению этих истребителей у ВСУ и предположил, что в России уже назначаются награды за их уничтожение в зоне проведения боевых действий.
Ранее американское издание The Washington Post писало, что западные истребители-бомбардировщики F-16, которые в скором времени должны быть поставлены на вооружение Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Они не дадут преимущества ВСУ из-за общего превосходства российской армии.
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Элина Позднякова