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Стало известно, что станет с F-16 после передачи их Киеву

InfoBRICS: F-16 ВСУ станут военными трофеями на парадах в России
30 июля 2024, 11:30
Фото: iStock/Maikel de Vaan

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16 после передачи их Киеву станут военными трофеями на парадах в России. В этом уверен аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос, его слова передает InfoBRICS.
«Скорее всего, F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», — говорится в статье.

По мнению Лейроса, армия России уже начала готовиться к появлению этих истребителей у ВСУ и предположил, что в России уже назначаются награды за их уничтожение в зоне проведения боевых действий.



Ранее американское издание The Washington Post писало, что западные истребители-бомбардировщики F-16, которые в скором времени должны быть поставлены на вооружение Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Они не дадут преимущества ВСУ из-за общего превосходства российской армии.

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#вс рф
#истребители
ВС РФ начали использовать ПТРК Bulsae-4 производства КНДР в зоне СВО
30 июля 2024, 13:16

Фото: iStock/Gerasimov174

Армия России якобы начала пользовать ПТРК Bulsae-4 производства КНДР в зоне СВО. Его фото появилось в разных военных российских и украинских Telegram-каналах, однако пока нет точной информации, пишет «Военный Осведомитель».
«Опубликовано фото якобы самоходного ПТРК Bulsae-4 M2018 6x6 производства КНДР у сил ВС РФ в Белгородской области. На фото действительно можно заметить похожие очертания бронетранспортера на шестиколесной базе с некой конструкцией вместо башни (что соответствует данному ПТРК), однако качество фото не позволяет однозначно говорить именно о Bulsae-4», — говорится в сообщении.

Предполагается, что это также может быть и машина на базе БТР-80, потерявшая колесо при подрыве.

Однако, если это именно северокорейский ПТРК Bulsae-4, то известно о нем немного. Основным его вооружением являются восемь ракет Bulsae-4 NLOS. Они могут поражать цели за пределами прямой видимости. Ракету с видеокамерой в головной части запускает оператор. Дальность полета достигает примерно 10-25 км.

Военкоры предполагают, что возможное появление в рядах ВС РФ северокорейских ракет или артиллерийских боеприпасов и бронетехники может указывать на новый этап оборонного сотрудничества между Россией и КНДР.

Украинские военные паблики утверждают, что на фото именно ПТРК Bulsae-4. ВСУ обнаружили машину с помощью дрона на одном из участков фронта, где именно — не уточняется.

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Пленный Кицай: ВСУ оправляют в зону СВО неподготовленных мобилизованных
30 июля 2024, 12:47

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Военнослужащий ВСУ Иван Кицай, который попал в плен, рассказал, что мобилизованных украинских военных не обучают и сразу отправляют на передовую без еды и сопровождающих. Видео с его рассказом было опубликовано Министерством обороны Российской Федерации 30 июля, сообщили Известия.
По словам мобилизованного, он получил повестку с требованием явиться в военкомат на следующий день. Сразу после этого его отправили на медкомиссию.

«Мы приехали под Харьков, точное название села не знаю. Там была школа, мы переночевали два дня, получили броню и форму. Потом ночью сели в автобус и поехали дальше», — рассказал Кицай.

Мобилизованным обещали, что они пробудут на позициях ВСУ три-четыре дня, а затем их сменят. Однако вместо этого их высадили под деревьями в необорудованной посадке и сказали, что утром за ними придёт сопровождающий. Но проводник так и не пришёл.

Кицай сидел возле дерева, когда заметил, что к ним идут российские военные. Мобилизованным ВСУ предложили сдаться. Кицай согласился без сопротивления. Российские военные напоили и накормили его. Украинец отметил, что в плену с ним обращались хорошо.

Ранее, 22 июля, пленный солдат ВСУ Сергей Кожемяко сообщил, что подготовка мобилизованных в украинской армии слишком быстрая. Необстрелянных солдат сразу отправляют на боевые позиции, где они погибают или попадают в плен.

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#Харьков
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В России наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине
СК: наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на стороне ВСУ
30 июля 2024, 12:37

Фото: istockphoto/breakermaximus

В России суд вынес заочный приговор наёмнику из США Майкл-Артуру Сент-Джону, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил СК РФ.
Сообщается, что доказательства, которые были собраны СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество) и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Сейчас он объявлен в международный розыск.

С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон участвовал в боях против силовых структур ДНР и ВС РФ, получая за это материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов в месяц.

Ранее суд в РФ заочно арестовал троих наемников: Дениса Десяткина из Израиля, бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США и Станислава Гибадулина из Молдавии.

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, служащую в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США заявили, что стало для Украины настоящим ударом
NYT: потеря Урожайного и Старомайорского в ДНР стала ударом для Киева
30 июля 2024, 11:52

Фото: istockphoto/reflection_art

Потеря населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике стала для Украины настоящим ударом, потому что Киев потратил много сил, чтобы захватить эти села при своем прошлогоднем контрнаступлении. Об этом со ссылкой на ВСУ пишет издание The New York Times.
«Потеря (этих) сел стала ударом для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на многих участках фронта в 600 миль (965 километров — прим. ред.) и потому, что украинские морпехи с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления», — сказано в материале.

Обозреватели также отметили, что украинские командиры требовали от личного состава до последнего держать позиции. Один боевик ВСУ заявил журналистам о наступлении момента, когда «держать людей» в Урожайном «стало бессмысленно», а раненые украинские военные эвакуировались только в ночное время суток.

Урожайное со Старомайорским противник взял летом 2023 года. Первый пункт освободили 14 июля, а второй 10 июня.

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Армия России вошла в Торецк
«Страна»: ВС РФ вошли в Торецк
30 июля 2024, 11:43

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России вошла в Торецк в ДНР и ведет боевые действия уже в пределах города. Об этом сообщил офицер ВСУ с позывным «Алекс», его слова передает украинское издание «Страна».
«Напряженно на Торецком направлении, бои уже перешли в непосредственно границы самого города, а не агломерации населенных пунктов вокруг Торецка», — заявил «Алекс».

При этом российский Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что российские бойцы на танках и БМД начали штурмовать Торецк при поддержке авиации. При этом ВСУ уже понесли потери в количестве одной роты.

Накануне командир украинской 105-й бригады заявлял, что у российских войск есть реальный освободить город Торецк в Донецкой Народной Республике от подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#сво
#всу
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В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160
LB.ua: ВСУ опасаются массированных ударов РФ с помощью ракетоносцев Ту-160
30 июля 2024, 10:48

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Украинские войска опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160. Об этом информирует издание «Левый берег».
Отмечается, что на прошлой неделе ВС РФ выполняли тренировочные полеты на Ту-160. Формат тренировок был близок к обработке ударов по украинской инфраструктуре.

Согласно информации источника, это может говорить о возможной подготовке российских войск к привлечению данных воздушных судов для ударов по ВСУ. Уточняется, что украинское командование также испугалось наращивания потенциала сухопутных войск ВС России.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Солдат ВСУ раскрыл, что на Украине делают с вызволенными из плена РФ военными
Солдат ВСУ: вернувшихся из плена РФ военных отправляют в штурмовые подразделения
30 июля 2024, 10:39

Фото: iStock/Sinenkiy

СБУ на протяжении полугода проверяет украинских военных, которые вернулись из российского плена, опасаясь их связи с Россией, а потом отправляют бойцов в штурмовые подразделения. Об этом рассказал попавший в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, его слова передает ТАСС.
«Пленные, которые возвращаются, их полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с вами (с Россией — ред.). Держат в резервных ротах под присмотром. Все твои номера, все прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь. А потом с резервных рот тебя опять могут посылать на штурмовые действия, только уже без твоего согласия», — рассказал Григорович.

По его словам, штурмовиками делают даже тех, кто не имеет опыта стрелковых боев и военной специальности. Их стараются отправить впереди остальной группы. Григорович рассказал, что лично был знаком с военным, который учился на водителя машин, попал в плен и после освобождения стал штурмовиком.

Солдат отметил, что для украинского командования значение имеет лишь техника, а не люди.

Кроме того, Григорович добавил, что сотрудники СБУ проверяют и тех солдат, у кого есть родственники за границей, а особенно в России.

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ВС РФ теснят ВСУ в центре Весёлого и завершают бои за Красногоровку: последние новости СВО
Марочко: В Часов Яр прибыли батальоны ВСУ, состоящие из мобилизованных
30 июля 2024, 10:14

Фото: iStock/MikeMareen

Армия России ворвалась в село Весёлое в Запорожской области и смогла выбить ВСУ из центра населенного пункта, также к своему логическому завершению подходят бои за Красногоровку в ДНР, тем временем противник перебросил несколько бригад, созданных из мобилизованных и бывших заключенных, в Часов Яр.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 30.07.2024 приводит редакция «Радио 1».


Часовоярское направление


Здесь ВСУ пытаются не допустить форсирования ВС РФ канала «Северский Донец-Донбасс». Об этом сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вдоль канала «Северский Донец-Донбасс» идет активная работа ВСУ по минированию береговой линии. Также в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных граждан Украины, в задачи которых входит недопущение массового форсирования водной преграды нашими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы все же смогли подготовить плацдармы и перехватить инициативу.

Также, по данным военкора Евгения Лисицына, в Часов Яре российские десантники из 98-й дивизии закрепились в жилой застройке многоэтажек микрорайона Новый и приступили к штурму соседнего района Октябрьский. Предположительно, они планируют охватить город с севера и юга, чтобы усложнить снабжение гарнизона ВСУ на этом участке фронта.

Покровское направление


ВС РФ выбили украинских военных из центра села Веселое и смогли продвинуться к северо-западной окраине Желанного и приближаются к стратегическому маршруту снабжения ВСУ в Донбассе - трассе Покровск-Константиновка, по которой снабжаются группировки противника в Часов Яре и Константиновке. До этой трассы после освобождения села Лазоватское осталось всего шесть км.

Кроме того, российские бойцы продвинулись к Карловке на южном участке фронта. Таким образом, ВСУ вынуждены отступать у нескольких сел, однако делают они это организованно, пытаясь стабилизировать фронт.

Торецкое направление


Здесь бойцы ВС РФ имеют успехи в Артемово и Северном. Российские военные взяли под контроль здания на границе между селами. Также российские силы выбили противника из Дома культуры в Северном. Кроме того, наши штурмовики продвигаются к центру Новгородского (Нью-Йорка). На сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит к югу от машиностроительного завода. Однако с фронта поступают данные, что ВС РФ смогли пройти еще дальше.

Кураховское направление


Бои за Красногоровку подходят к своему логическому завершению, так считает военкор Евгений Лисицын. По его словам, ВСУ еще сохраняют позиции только на небольшой территории на северной окраине города. Во вторник, 30 июля, российским бойцам удалось занять первые дома в Заречье – это последний участок в Красногоровке, где еще удерживаются украинцы.

Харьковское направление


Здесь ВСУ пытаются контратаковать и прорваться к многоэтажной застройке. Для этого противник сосредотачивает тяжелую бронетехнику и большое количество пехоты, созданной из мобилизованных и бывших заключенных. За минувшие сутки российские военные отразили две контратаки и сорвали восемь попыток ВСУ перебросить резервы на правый берег реки Волчья.

Тем временем украинское командование пытается захватить село Старица, здесь было произведено четыре попытки контратак, однако все они были отбиты нашими военными. Также по позициям врага было нанесено несколько авиаударов с использованием ФАБ-3000.

В районе Липцов ВС РФ отразили четыре атаки противника в селе Глубокое. Сейчас наши бойцы перешли там к обороне, и пока нет речи о расширении буферной зоны у Белгородской области, пишет Telegram-канал «Два майора».

Противник подтверждает успехи ВС РФ


Украинский военный ресурс Deep State подтверждает продвижение ВС РФ на многих направлениях СВО. Зафиксированы успехи российских войск на Покровском направлении — к северо-западу и западу от недавно освобожденного Лозоватского, а также северо-восточнее Угледара. Там армия России приблизилась к трассе, ведущей на Марьинку.

«На Торецком направлении российские войска продвинулись в населенных пунктах Железное и Северное. Приблизившись таким образом к Торецку с востока. Под Северском войска РФ прошли к северу от Раздоловки в сторону дороги, ведущей в Северск со стороны Бахмута (Артемовска)», — фиксирует Deep State.

Тем временем американский «Институт изучения войны» сообщает, что российские войска закрепились на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

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Пленный боец ВСУ: В армии нет нормальной подготовки для операторов дронов
30 июля 2024, 10:07

Фото: istockphoto / Diy13

Украинский военнопленный пехотинец Альберт Григорович рассказал о том, что операторы беспилотных летательных аппаратов в рядах ВСУ не были должным образом подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.
По словам оператора разведывательных дронов, под Артемовском нередко встречаются недостаточно подготовленные специалисты. Это позволяет российским разведывательным группам свободно проникать в ближний тыл противника и атаковать его во время ротации.

«Военные часто сосредотачиваются на одном участке, упуская из виду другие, через которые могут пройти российские диверсионно-разведывательные группы и занять позиции прямо за спиной. Одна из таких групп смогла уничтожить несколько групп украинских бойцов, которые выдвигались на передовые позиции, не ожидая встретить там российских солдат», — подчеркнул пленный.

Ранее сообщалось, что украинский военный, взятый в плен, рассказал о плохом отношении граждан к бойцам ВСУ во время их отпусков. По его словам, многие солдаты, возвращаясь в отпуск в тыловые города, начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также ведут себя вызывающе.

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