Потеря населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике стала для Украины настоящим ударом, потому что Киев потратил много сил, чтобы захватить эти села при своем прошлогоднем контрнаступлении. Об этом со ссылкой на ВСУ пишет издание The New York Times.