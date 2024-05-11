США заключили контракт на производство для Украины дальнобойных ракет

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США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт стоимостью более 332 миллионов долларов на производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), передает Пентагон.
Срок действия контракта – до 20 октября 2027 года. Эти ракеты активно поставляются на Украину в рамках военной помощи США.
В марте сообщалось, что GMLRS будут производиться в Австралии из-за неспособности американской промышленности удовлетворить растущий спрос на ракеты.
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Александр Климов