США поставили Польше большую партию установок HIMARS и танков ABRAMS

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Америка поставила Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков ABRAMS.
Об этом рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
По его словам, в очереди на разгрузку стоят пусковые установки и танки M1A1 ABRAMS с машинами технического обеспечения M88A2 HERCULES.
Польша заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams. Также Варшава решила дополнительно докупить ещё 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.
Ранее сообщалось, что болгарский парламент одобрил соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров. Украине предоставят бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Таким образом будет передано около 100 БТР и запасные части. Точную номенклатура поставки засекретили.
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«Крупная поставка военной техники США для Войска польского! В настоящее время в Свиноуйсьце продолжается его разгрузка - сначала 11 пусковых установок HIMARS», - сообщил Блашак в социальной сети Х.
Польша заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams. Также Варшава решила дополнительно докупить ещё 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.
Ранее сообщалось, что болгарский парламент одобрил соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров. Украине предоставят бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Таким образом будет передано около 100 БТР и запасные части. Точную номенклатура поставки засекретили.
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Мария Фирсова