США потребовали от Индии сгрузить нефть с российских танкеров до 27 февраля

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Индия должна сгрузить российскую нефть с танкеров не позднее, чем 27 февраля. Конечный же срок расчётов по всем финансовым операциям — 12 марта.
Соответствующие разъяснения дали в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Это связано с санкциями, которые Вашингтон ввёл против топливно-энергетческого комплекса России в январе 2025 года.
По словам заместителя министра нефти Индии Панкаджа Джайна, в американском Минфине разъяснили, что именно 27 февраля вступает в силу часть ограничений, введенных США и связанных с оказанием «нефтяных услуг», передаёт информационное агентство Reuters.
По словам замминистра, Индия продолжит приобретать российскую нефть в том случае, если цена её составит ниже 60 долларов за баррель — именно такой ценовой рубеж установлен западными странами. Кроме того, в сделке купли/продажи нефти не должны быть задействованы компании и суда из России, попавшие под санкции, добавил Джайн.
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По словам заместителя министра нефти Индии Панкаджа Джайна, в американском Минфине разъяснили, что именно 27 февраля вступает в силу часть ограничений, введенных США и связанных с оказанием «нефтяных услуг», передаёт информационное агентство Reuters.
По словам замминистра, Индия продолжит приобретать российскую нефть в том случае, если цена её составит ниже 60 долларов за баррель — именно такой ценовой рубеж установлен западными странами. Кроме того, в сделке купли/продажи нефти не должны быть задействованы компании и суда из России, попавшие под санкции, добавил Джайн.
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Александр Бойцов