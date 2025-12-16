Достижения.рф

В Крыму национализировали имущество боксера Александра Усика

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика. Об этом в Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.



Основанием для изъятия собственности он назвал политическую позицию спортсмена, заявив, что Усик является сторонником «нацистской идеологии».

Также в список лиц, чье имущество было национализировано, вошел бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Франчук. Всего под национализацию попали активы 84 физических и юридических лиц.

Ранее стало известно, что в Одессе после блэкаута подрались пенсионерки за очередь к розетке.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0