В Крыму национализировали имущество боксера Александра Усика
В Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика. Об этом в Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Основанием для изъятия собственности он назвал политическую позицию спортсмена, заявив, что Усик является сторонником «нацистской идеологии».
Также в список лиц, чье имущество было национализировано, вошел бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Франчук. Всего под национализацию попали активы 84 физических и юридических лиц.
Ранее стало известно, что в Одессе после блэкаута подрались пенсионерки за очередь к розетке.
Читайте также: