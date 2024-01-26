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США повысят «гражданскую вовлечённость» киргизской молодёжи из сёл

26 января 2024, 14:47
Фото: istockphoto.com/HStocks

Фото: istockphoto.com/HStocks

Госдепартамент США намерен профинансировать программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии среди молодёжи.
На этот проект планируется выделить до $50 тыс.

«Эта программа способствует развитию демократических институтов и гражданского общества в стране путём предоставления на конкурсной основе малых грантов неправительственным организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым местным СМИ в Кыргызской Республике», — передаёт RT текст соответствующего документа.


Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен высоко оценил талантливость экономического руководства России и его способность эффективно справляться с санкциями со стороны Запада.

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#киргизия
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Reuters: Китай попросил Иран о сдерживании атак хуситов в Красном море
26 января 2024, 14:09

Фото: iStock/andriano_cz

Китай попросил Иран оказать давление на йеменских хуситов для сдерживания нападений в Красном море, передает Reuters.
По информации источника, такая просьба со стороны КНР последовала по причине того, что атаки хуситов также влияют на судоходные маршруты из Китая. Отмечается, что если Китай получит какой-либо ущерб, в таком случае торговые отношения Пекина и Тегерана изменятся.

Уточняется, что на данный момент Китай не давал конкретных комментариев относительно влияния атак в Красном море на отношения Ирана и КНР.

Напомним, за последнее время США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

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В Кремле опровергли данные об изменении позиции РФ по членству Украины в НАТО
Песков заявил, что Россия не отказывается от требований нейтральности Украины
26 января 2024, 13:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные, согласно которым Россия подала западным государствам сигнал о готовности отказаться от требований сохранить нейтральный статус Украины, не соответствует действительности. Об этом Песков сообщил журналистам.
При этом представитель Кремля напомнил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО проводит свои крупнейшие военные учения и совершает ряд определенных действий. Песков подчеркнул, что информация, предоставленная агентством Bloomberg является абсолютно неверной.

Напомним, агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что РФ якобы может рассмотреть возможность отказа от требования нейтральности Украины и отказаться от противодействия возможному членству Украины в НАТО.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей специальной военной операции, которые остаются неизменными.

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Шойгу: благодаря работе МО и ОПК производство вооружений выросло в разы
26 января 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская оборонная промышленность в разы нарастила производство оружия и боеприпасов. Об этом Шойгу сообщил, подводя итоги поставок вооружений и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры в 2023 году.
По словам министра, на это повлияли увеличение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. Шойгу подчеркнул, что данного результата удалось достичь с помощью эффективной работе министерства обороны и организаций ОПК.

Ранее Шойгу заявлял, что РФ производит больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО, несмотря на санкции Запада, а также, что российская армия стала самой подготовленной и боеспособной в мире. Примечательно, что российские успехи по данному вопросу не раз отмечали на Западе.

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Архив США: Кравчук предупреждал Клинтона о националистах на Украине
26 января 2024, 12:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки. Информация следует из рассекреченного меморандума по итогам той беседы.
Отмечается, что принимая в тот момент действующего американского лидера в аэропорту Борисполя, Кравчук рассказывал ему о красивых украинских девушках и о том, что его всегда готовы встретить на Украине хлебом и солью. Украинский президент также уверял Клинтона в том, что в РФ якобы «мечтают об империи».

Примечательно, что документы с данным разговором опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. При этом представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.

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#заседание
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Посол США в Венгрии обвинил Орбана в пророссийской политике
26 января 2024, 12:28

Фото: kremlin.ru

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в ведении внешней политики в интересах России, в интервью для Financial Times.
Прессман заявил, что Орбан, якобы, проводит внешнюю политику, основываясь на «фантазиях» о неких захватчиках и международной венгрофобии. На самом же деле, считает американских посол, действия Орбана служат только его внутриполитическим планам.

«Но в конечном счете это просто фантазия», — подчеркнул Прессман.

Дипломат считает, что решение венгерского правительство политизировать свои отношения со всеми союзниками, включая Соединённые Штаты Америки, не пойдут на пользу Венгрии. Помимо этого, заявил Прессман, подобный подход сыграет на руку России, а также создаст угрозу для единства Североатлантического альянса.

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#виктор орбан
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Встречаем хлебом-солью и девушками: Стенограмма переговоров Ельцина, Кравчука и Клинтона
Вашингтон рассекретил переговоры Ельцина, Клинтона и Кравчука о расширении НАТО
26 января 2024, 11:05

Фото: istockphoto/sb2010

Вашингтон снял гриф секретности со стенограммы переговоров лидеров России, Украины и США о расширении НАТО. Встреча Ельцина, Кравчука и Клинтона проходила в Ново-Огарёве в 1994 году.
Согласно тексту стенограммы, рассекреченной Архивом Службы национальной безопасности США, Леонид Кравчук, приветствуя американского президента в аэропорту Борисполя, сообщил, что в традициях его страны встречать гостей хлебом-солью и красивыми девушками. Упомянул киевский лидер также и националистов, сообщив что их на Украине крайне немного.

Борис Ельцин же на встрече в Подмосковье сообщил «другу Биллу», что при расширении НАТО на Восток первой в альянс должна вступить Россия. За ней последуют другие страны Центральной и Восточной Европы, что станет твёрдой гарантией безопасности в регионе. Вот такие в те времена ходили разговоры в среде политического руководства России, Украины и США.

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#россия
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В США конфликт с Россией объяснили мифами и архетипами
Foreign Affairs: отношения России и США складываются под влиянием взаимных мифов
26 января 2024, 10:50

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Экс-советники американского госсекретаря по политическому планированию Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро написали, что Россия для США — злостная автократия, США для России — хищный гегемон, передает Foreign Affairs.
Отмечается, что после более чем ста лет напряженности и противостояний отношения между Москвой и Вашингтоном строятся вокруг этих мифов, которые утяжеляют отношения двух государств, скрывая нюансы и ясное восприятие. По мнению авторов материала, главный миф США о РФ — образ «всемогущего злодея» и «чистой автократии», перед которыми есть задача «побудить любящих демократию, однако самодовольных американцев к действию».

Сообщается, что в России принято считать, что Штаты зациклены на власти, а граждане Америки «находится под пятой американской элиты, которая страдает манией величия». Бывшие советники подчеркивают, что присутствие мифов в международных отношениях крайне опасны для мирового сообщества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО проводит свои крупнейшие военные учения.

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В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76
#сша
#россия
#военные
#учения
#заседание
#отношения
#оон
#нато
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В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76
26 января 2024, 10:12

Фото: iStock/Viktor Sidorov

В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом военному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что представителем Москвы на заседании выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что к трагедии может быть причастна военная техника западных стран.

В таком случае, по мнению представителя РФ, ситуация для Запада ухудшится, так как государства, причастные к этому террористическому акту, станут прямыми соучастниками преступления.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#полянский
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Запад требовал от Киева уступить Москве на мирных переговорах
Биограф Шустер: Запад требовал от Киева уступить Москве на мирных переговорах
26 января 2024, 10:05

Фото: iStock/Diy1

Российская и украинская стороны на переговорах весной 2022 года сошлись во мнении, что единственным способом прекратить конфликт является организация личной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.
Согласно книге, тогда Украина была готова отказаться от вступления в НАТО и другие военные альянсы. Взамен Киев просил гарантии безопасности со стороны России и стран-гарантов. В Стамбуле 29 марта украинская сторона представила свои предложения. Касательно Крыма предлагалось взять паузу на 15 лет, а за это время стороны должны были бы прийти к мирному решению вопроса.

«Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только «босс» имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам», — пишет Шустер.

Он также отметил, что западные партнеры давили на Зеленского, чтобы тот согласился на дополнительные уступки ради мирного урегулирования конфликта. Однако позже президент Украины поставил на паузу правовой и дипломатический каналы связи с Россией, а военный полностью прекратил.

Уже к сентябрю 2022 года работал единственный канал, по которому обсуждались вопросы обмена пленными.

Шустер также писал, что 19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании.

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