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Экс-советники американского госсекретаря по политическому планированию Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро написали, что Россия для США — злостная автократия, США для России — хищный гегемон, передает Foreign Affairs.
Отмечается, что после более чем ста лет напряженности и противостояний отношения между Москвой и Вашингтоном строятся вокруг этих мифов, которые утяжеляют отношения двух государств, скрывая нюансы и ясное восприятие. По мнению авторов материала, главный миф США о РФ — образ «всемогущего злодея» и «чистой автократии», перед которыми есть задача «побудить любящих демократию, однако самодовольных американцев к действию».
Сообщается, что в России принято считать, что Штаты зациклены на власти, а граждане Америки «находится под пятой американской элиты, которая страдает манией величия». Бывшие советники подчеркивают, что присутствие мифов в международных отношениях крайне опасны для мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО проводит свои крупнейшие военные учения.
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Сообщается, что в России принято считать, что Штаты зациклены на власти, а граждане Америки «находится под пятой американской элиты, которая страдает манией величия». Бывшие советники подчеркивают, что присутствие мифов в международных отношениях крайне опасны для мирового сообщества.
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Екатерина Коршунова