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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен высоко оценил талантливость экономического руководства России и его способность эффективно справляться с санкциями со стороны Запада.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно преодолевать западные ограничения.
Санкции со стороны Запада были усилены после начала спецоперации на Украине, затрагивая различные секторы российской экономики.
Например, нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ столкнулась с трудностями из-за ограничений, введенных после аварии на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране.
Также банк ВТБ потерял контроль над своими дочерними компаниями VTB Europe и VTB Capital. Тем не менее, в Кремле отметили, что последние пакеты санкций свидетельствуют о том, что Запад исчерпал свои ресурсы в экономическом противостоянии России.
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Санкции со стороны Запада были усилены после начала спецоперации на Украине, затрагивая различные секторы российской экономики.
Также банк ВТБ потерял контроль над своими дочерними компаниями VTB Europe и VTB Capital. Тем не менее, в Кремле отметили, что последние пакеты санкций свидетельствуют о том, что Запад исчерпал свои ресурсы в экономическом противостоянии России.
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Артем Кузьмин